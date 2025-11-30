У Фінляндії скептично оцінили "мирний план" для України: чим небезпечна ідея поступок Путіну

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен / © Associated Press

Поки світова спільнота очікує на продовження мирних переговорів та майбутню зустріч спецпосланця США з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, європейські дипломати висловлюють обережність в оцінках. У Гельсінкі вважають, що нинішній шлях до миру виглядає вкрай складним через безкомпромісну позицію агресора.

Про це повідомляє Yle з посиланням на інтерв’ю міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

Жодних поступок від Москви

Валтонен прямо заявила про свій скептицизм щодо прогресу мирного плану. Головна причина — поведінка Росії. За її словами, вимоги Кремля не пом’якшуються, а навпаки — стають ще жорсткішими.

«Це виглядає складно. Ми не бачили жодних поступок з боку Росії. Вони не виявили бажання погодитися на припинення вогню. З березня Україна була готова до повного або часткового припинення вогню, тоді як Росія — ні», — зазначила дипломатка.

Вона також прокоментувала ризик тиску на Київ. Якщо Сполучені Штати вирішать, що війна має закінчитися за будь-яку ціну, ситуація може розгорнутися так, що Україну «заженуть» у становище, де вона буде змушена прийняти невигідні умови.

Загроза для світового порядку

Особливе занепокоєння Валтонен викликає інформація, оприлюднена ЗМІ, про те, що США нібито можуть визнати Крим та інші окуповані території частиною Росії.

Міністерка наголосила, що такий крок став би катастрофічним сигналом для всього світу. Це фактично дало б «зелене світло» будь-яким агресорам перекроювати мапу світу силою.

«Це було б великим кроком до світу, де люди почнуть думати: „Гей, у нас тут прикордонна суперечка — а що, як ми просто пересунемо маркери трохи й попросимо когось визнати нові кордони?“» — попередила глава МЗС Фінляндії.

Ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон розніс мирний план, що пропонують Україні. На його думку, чергові дипломатичні ініціативи Трампа зіграли лише на користь Путіна.