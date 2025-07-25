У Фінляндії заявили, що відкат у питанні боротьби з корупцією закриває для України шлях до ЄС

Міністерка закордонних справ Фінляндії Евеліна Валтонен / © Associated Press

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Членство України в Європейському Союзі неможливе без ефективної та системної боротьби з корупцією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Евеліна Валтонен в інтерв’ю фінському виданню Yle.

«Це майбутнє, заради якого українці працювали, про яке вони мріяли і яке, на жаль, їм доводиться захищати зі зброєю в руках. Тому боротьба з корупцією має тривати, і ми надаватимемо їй усіляку підтримку», — заявила Валтонен.

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За її словами, антикорупційна політика — це не лише частина вимог до країни-кандидата в ЄС, а фундамент демократичного майбутнього самої України.

Міністерка також зауважила, що вступ до Євросоюзу — це лише «вишенька на торті», а головне — це створення сильної правової держави, де кожен громадянин може бути впевнений у тому, що його голос буде почуто, а закон працює для всіх однаково.

«Сильна демократія, в якій можна бути впевненим, що твій голос буде почутий — це те, до чого варто прагнути», — наголосила вона.

Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема у сфері реформ та зміцнення інституцій.

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Раніше повідомлялося, що представники G7 зустрілися з українськими урядовцями Юлією Свириденко та Тарасом Качкою щодо антикорупційних інституцій в Україні.

Ми раніше інформували, що після хвилі обурення в Україні та застережень від міжнародних партнерів щодо обмеження незалежності НАБУ та САП, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради новий законопроєкт.