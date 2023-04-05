У Фінляндії поки не розміщуватимуть бойові групи НАТО – Bloomberg

У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу і тепер верховний командувач НАТО може включати країну у свої військові плани, які описують, як захистити членів блоку від нападу. Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на слова офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії – а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Наразі немає планів щодо розгортання бойової групи НАТО у Фінляндії, заявив офіційний представник Альянсу, додавши, що верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопоставлений чиновник США також сказав, що американці не очікували побачити бойову групу у Фінляндії і що країна не надавала такого запиту.

"Роками ми розвивали нашу сумісність з НАТО. Попереду ще значна робота для інтеграції оборони Фінляндії як частини спільної оборони НАТО. Сили оборони Фінляндії стикаються з новими вимогами та викликами, на які ми повинні відповісти", – сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо на церемонії вступу у вівторок.

Генерал Кріс Каволі, верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі, зараз розробляє регіональні плани Альянсу, які мають бути надіслані союзникам цього місяця, і в яких буде вказано, де країнам потрібно буде розмістити сили для захисту Альянсу.

Збройні сили Фінляндії, які можуть розгорнути 280 000 військовослужбовців у воєнний час завдяки своїй системі призову, її війська давно навчаються захищати свою територію від нападу і вже мають власні боєздатні бойові групи, сказав чиновник НАТО. Більш імовірно, що Фінляндія направить війська до інших вже існуючих бойових груп, додав чиновник.

Вступ Фінляндії до НАТО

Фінляндія 4 квітня 2023 року офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії в НАТО стане безперечним посиленням Альянсу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі заявив, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному, оскільки наша держава подала заявку на членство.

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