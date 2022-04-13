У Фінляндії розпочинаються дебати про приєднання країни до НАТО

У Фінляндії розпочинаються дебати про приєднання країни до НАТО

Фінляндія ухвалила таке рішення після нападу РФ на Україну 24 оютого.

У Фінляндії починаються дебати, які дозволять країні подати заявку на членство в НАТО протягом кількох тижнів, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це інформує Yahoo.com.

Уряд разом з президентом Саулі Нііністо завершить роботу над Білою книгою про зміни в системі безпеки в країні в середу. Пропозиція буде надіслана до парламенту, де, як очікується, її підпишуть, і хоча немає положень, які передбачають вступ до НАТО, поправка може бути подана далі, якщо її підтримають політики.

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Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявляла раніше, що рішення стати членом може бути ухвалене вже влітку, а колишній лідер країни Олександр Стабб заявив, що заявка може надійти вже в травні.

"Це неважко — як для НАТО, так і для Фінляндії", - казав він у розмові з Politico.

Стабб додав, що рішення приєднатися до Альянсу стане частиною ширшої "траєкторії на захід" для країни, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією і відбивалася під час Другої світової війни.

Як повідомлялося, Швеція планує подати заявку на вступ у НАТО в червні.

Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО.

Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

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