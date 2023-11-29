У Фінляндії заявили, що Росія проводить "гібридну операцію" на кордоні

Російська Федерація проводить "гібридну операцію" на кордоні Фінляндією. Москва пропускає мігрантів без дійсних документів до фінського кордону, а також "мобілізує" людей до Європейського Союзу.

Про це заявила м іністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє CNBC.

"Ми вважаємо, що це гібридна операція Росії", - наголосила дипломатка Фінляндія.

За її словами, Гельсінкі "відреагували відповідним чином", вирішивши закрити весь свій кордон. Валтонен висловила сподівання, що "Росія повернеться до нормального життя, де вона поважає наші договори". Якщо ж Москва надалі порушуватиме договори, кордони можуть залишитися закритими.

Очільниця МЗС Фінляндії також зауважила, що закриття кордонів також може вплинути мешканців двох країн, і на дипломатичні представництва, які іншим чином можуть використовувати пункти пропуску, щоб приїхати на Захід.

"Я думаю, що це лише свідчить про те, що Росія в її нинішньому стані використовує всі можливі засоби, щоб викликати проблеми", - наголосила Еліна Валтонен.

Як повідомлялося, Фінляндія закриває усі кордони з Росією від 30 листопада. Цей захід буде наразі тимчасовим і триватиме до 13 грудня. У Гельсінкі кажуть, що повне закриття східного кордону необхідне задля національної безпеки.

Крім того, Фінляндія стягнула війська до кордону з РФ. Також відомо, що прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання адмінмежі.

Читайте також: