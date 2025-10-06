У Фіцо зробили неочікувану заяву про співпрацю з Україною: що зацікавило Словаччину

Прапор Словаччини / © Associated Press

Словаччина планує посилити співпрацю з Україною в оборонній промисловості, розпочавши переговори про спільні проєкти, які охоплюватимуть виробництво боєприпасів, розмінування та інноваційні технології.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк під час виступу на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) 6 жовтня 2025 року, передає Interfax.

Калиняк наголосив, що український досвід у сфері оборони, “випробуваний у вогні”, унікальний і надихає інші країни. Він зазначив, що до складу словацької делегації увійшли представники оборонної промисловості, які вже готові до переговорів з українськими колегами для реалізації конкретних проєктів по обидва боки кордону.

Словаччина пропонує Україні співпрацю у сфері виробництва боєприпасів, інженерії, хімічного виявлення, непрямого вогню та розмінування.

“Ця стійкість, заснована на інноваціях, є прикладом для всіх нас”, — підкреслив Калиняк, висловивши готовність інвестувати у спільні ініціативи для зміцнення безпеки.

Нагадаємо, раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не прагне поразки Росії, а хоче зупинити війну в Україні.