-
- Політика
- 737
- 1 хв
У Фіцо зробили неочікувану заяву про співпрацю з Україною: що зацікавило Словаччину
Віцепрем’єр Словаччини Роберт Калиняк на DFNC3 анонсував переговори про спільні оборонні проєкти з Україною.
Словаччина планує посилити співпрацю з Україною в оборонній промисловості, розпочавши переговори про спільні проєкти, які охоплюватимуть виробництво боєприпасів, розмінування та інноваційні технології.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк під час виступу на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) 6 жовтня 2025 року, передає Interfax.
Калиняк наголосив, що український досвід у сфері оборони, “випробуваний у вогні”, унікальний і надихає інші країни. Він зазначив, що до складу словацької делегації увійшли представники оборонної промисловості, які вже готові до переговорів з українськими колегами для реалізації конкретних проєктів по обидва боки кордону.
Словаччина пропонує Україні співпрацю у сфері виробництва боєприпасів, інженерії, хімічного виявлення, непрямого вогню та розмінування.
“Ця стійкість, заснована на інноваціях, є прикладом для всіх нас”, — підкреслив Калиняк, висловивши готовність інвестувати у спільні ініціативи для зміцнення безпеки.
Нагадаємо, раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не прагне поразки Росії, а хоче зупинити війну в Україні.