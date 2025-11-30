“Це не просто про припинення війни”: Рубіо про справжній результат переговорів України та США

Рубіо заявив, що Україна вже досягла половини шляху до гарантій суверенітету / © Associated Press

Реклама

У Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник президента Джаред Кушнер.

Про це повідомляє ТСН.

Переговори присвячені подальшому обговоренню плану припинення російської війни проти України.

Реклама

«Йдеться не просто про завершення війни, що збереже за Україною суверенність і незалежність. Йдеться про створенням механізму на майбутнє, який гарантуватиме, щоби такої війни більше не було. Україна повинна мати можливість забезпечити процвітання для всього свого народу. Адже країна має величезний економічний потенціал і перспективи розвитку. Проте не під час війни, яка є зараз. Сам факт завершення війни автоматично цього не забезпечить. Ми вже на половині шляху до повного гарантування українського суверенітету та незалежності. Сьогодні відбувся значний прогрес. Дякую, що приїхали», — сказав Рубіо.

Секретар РНБО Рустем Умєров під час переговорів із делегацією США / © ТСН

Своєю чергою Умєров висловив подяку американському народу та президентові Трампу за мирну ініціативу. Він також заявив, що протягом 10 місяців сторони досягли великого прогресу.

«Ми зараз обговорюємо майбутнє України — безпеку, процвітання та відбудову. Очікуємо на продуктивну зустріч», — заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі США у Флориді.

Реклама

Вже відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне вже 30 листопада усунути всі розбіжності щодо територіальних питань та гарантій безпеки, аби у вівторок, 2 грудня, передати кремлівському очільнику Путіну фіналізований план.