У фракції “Слуги народу” у Верховній Раді одним депутатом може стати менше

У фракції “Слуги народу” у Верховній Раді одним депутатом може стати менше

Наступного тижня обговорюватиметься питання виключення із членів партії одесита Артема Дмитрука.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про можливе виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука через його присутність в Одесі на мітингу антивакцинаторів та “неправильну поведінку”.

Таку заяву він зробив у кулуарах парламенту, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

За його словами, обраний у липні 2019 року в окрузі №133 (Одеська область) представник партії "Слуга народу" Артем Дмитрук “виляє від фракції”.

"Знаєте, є люди, які йдуть проти і просто кажуть, що вже не з фракції, а є люди, які виляють. Ось він зараз виляє: колись так, а колись ні, мені складно визначитися", - пояснив Давид Арахамія претензії до однопартійця.

Голова фракції вважає, що Дмитрук у своїй медійній компанії в Одесі використовує риторику, яка суперечить позиції “Слуги народу”. “Одягати зелену футболку, а потім робити все навпаки, мені здається, це неправильна поведінка", - підкреслив Арахамія.

Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Артем Дмитрук, окрім участі в мітингу антивакцинаторів, відзначився також негативним ставленням до присвоєння музею в Одесі імені покійного художника Олександра Ройтбурда, хоча із такою ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше фракція "Слуги народу" на своєму засіданні вирішила виключити нардепку Людмилу Буймістер зі свого складу. Вона відзначилася" у Раді тим, що не підтримувала багато принципових для "слуг" законопроєктів.

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