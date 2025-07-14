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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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240
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У фракції Порошенка схвалили підозру Шабуніну: «Через таких активістів бізнес став синонімом крадіжки»

Народний депутат від партії Порошенка «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко підтримав оголошення підозри голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, звинувативши антикорупціонерів у руйнуванні державної служби. 

У фракції Порошенка схвалили підозру Шабуніну: «Через таких активістів бізнес став синонімом крадіжки»

Про це він написав у своєму дописі в соцмережах.

«Через таких «антикорупціонерів» у нас зруйнована державна служба, введені ці вічні норми з ПЕП, займатись бізнесом стало синонімом крадіжки, а працювати на державу та вигравати тендери - це взагалі одразу кримінал», – написав Гончаренко.

Нардеп поділився спогадами про те, як парламент піддавався впливу таких активістів як Шабунін, переоцінюючи їхню роль.

«В цьому є і моя вина. В Раді всі бігали навколо цих антикорупціонерів, слухали, чомусь вважали, що у них якась пряма лінія з Обамою, Трампом, Байденом, голосували будь-яку дурню, яку вони пропонували», – зізнався він.

Екс-нардеп та соратниця Петра Порошенка Тетяна Чорновол також підтримала підозру, звинувативши Шабуніна в послабленні обороноздатності країни через блокування коштів для армії.

«Шабунін зробив проти України велике ЗЛО. Він один з тих, хто привів на мою землю велику війну. Згадайте, як він організував велике кодло корисних ідіотів, і 2 роки поспіль блокував конфіскацію арештованих активів Януковича, які були розписані на потреби оборонки в 16 році, коли жодна країна не допоманала нам з озброєнням і коштами», – написала Чорновол.

Чорновол висловила обурення щодо підтримки Шабуніна з боку знайомих і засумнівалася в його чесності, зокрема щодо військової служби.

«Я відчуваю гидливість до людей, які пишуть пости в підтримку Шабуніна... Він ВОРОГ... Як він брехав про службу, так він брехав у всьому... Навіть Медведчук не зміг так вдало спрацювати проти оборони моєї країни...

І саме страшне це відповідь на питання чому він так зробив. Я не знаю причин. Особливо страшно подумати, якщо це ЗЛО він зробив через марнославство. Мовляв, якщо це не я "конфіскую", то ніхто. Тобто уявіть собі нарцисизм окремої людинки коштував обороноздатності держави...», – додала вона.

Як повідомлялось, відомі юристи, військові та громадські діячі підтримали вручення Віталію Шабуніну підозри у шахрайстві та розкраданні майна. 

Дата публікації
Кількість переглядів
240
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