У фракції "Слуга народу" з'явиться новий депутат: що про нього відомо

Сергій Карабута / © facebook.com

Реклама

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України. Він має замінити у парламенті Олександра Кабанова, про смерть якого стало відомо раніше.

Про це повідомила пресслужба ЦВК у Facebook.

Чому відбулася ротація

Рішення Комісії було ухвалено після отримання офіційного документа від Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від «Слуги народу» Олександра Кабанова, який пішов із життя 14 січня. Кабанов був обраний до парламенту у 2019 році за списком партії під №132.

Реклама

Хто такий Сергій Карабута

Сергій Карабута був наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку політичної партії «Слуга народу» (№156).

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом. У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ «Тропікана тевел». Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ «Компанія мандри».

У 2019 році Карабута невдало балотувався до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№156 у списку), як безпартійний.

Коли Карабута отримає мандат

За процедурою, для набуття повноважень новообраний депутат має:

Реклама

Протягом 20 днів подати до ЦВК пакет документів, визначений законодавством. Протягом 5 днів після отримання документів Комісія має прийняти рішення про його офіційну реєстрацію. Після реєстрації та складення присяги у сесійній залі Верховної Ради Сергій Карабута офіційно стане народним депутатом.

Сергій Карабута / © ЦВК

Раніше ми писали про те, що внаслідок важкої хвороби пішов з життя народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов. Він помер у віці 52 років.