У Франції оцінили можливість повернення до Холодної війни із Росією

У Франції оцінили можливість повернення до Холодної війни із Росією

Очільниця Міноборони Франції поділилася планами, що робитиме Захід, якщо РФ нападе на Україну.

Очільниця французького оборонного відомства Флоранс Парлі розповіла, що будуть робити країни Заходу, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення до України.

Про вона заявила в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche.

Також читайте Нормандський формат без Путіна: Зеленський обговорив з Шольцем і Макроном російську загрозу

За словами Парлі, країни Заходу, зокрема Франція, прагнуть відновлення діалогу з Росією і не хочуть повертатися до Холодної війни.

"Франція разом з європейськими та американськими партнерами роблять все можливе, аби стримати РФ від кроку, який міг би викликати драматичний ланцюжок подій. Та ми не хочемо повернення до Холодної війни", — заявила міністерка.

Парлі зазначила, що Захід попередив Кремль про наслідки подальшої ескалації щодо України. Зокрема, йдеться про посилення санкцій і "політичну ізоляцію" Росії.

Міністерка закликала "всі сторони конфлікту зберігати холоднокровність" (малось на увазі РФ і Україну — Ред.).

Нагадаємо, що Велика Британія не відправлятиме війська до України для захисту від нападу Росії.

Раніше Столтенберг пообіцяв, що НАТО не піде на компроміс у питанні безпеки України.

Також стало відомо,що останніми днями Росія продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, попри те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість під час віртуальної зустрічі минулого тижня.

Читайте також: