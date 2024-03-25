У Франції оголосили в країні надзвичайну ситуацію: що сталося

Після нападу в Москві 24 березня 2024 року ввечері Єлисейському палаці президент Французької Республіки Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь у соціальній мережі Х.

"З огляду на те, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити позицію до найвищого рівня: надзвичайна ситуація", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом". Згодом фотографію чотирьох чоловіків, обличчя яких заховані за масками, опублікувало агентство Amaq, афілійоване до “Ісламської держави”.

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