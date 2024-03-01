У Франції остаточно відповіли, чи планують відправляти свої війська до України

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив заяву лідера Франції Емманюеля Макрона і відповів, чи збирається Франція відправляти до України бойові війська.

Заяви президента Франції Емманюеля Макрона були частиною "стратегічної двозначності", але дозволили Парижу бути "на правильному боці історії".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, пише France TV.

Він виправдав заяви президента Франції Емманюеля Макрона, однак уточнив, що Париж не має планів відправляти "жодних бойових військ" до України.

"Французи не будуть помирати за Україну", - сказав він.

Сежурне нагадав про "чіткі рамки", встановлені Францією, а саме: "перемогти Росію, не ведучи війни з Росією", "не дати Росії перемогти, не ведучи війни" з Москвою.

"Рамки, встановлені президентом Республіки, які нічого не виключають, надсилають дуже чіткий сигнал Росії, що ми не відмовимося від боротьби разом з українцями", - додав він.

Заява Макрона про відправлення військ до України

26 лютого під час зустрічі в Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що в майбутньому введення західних військ до України – цілком реальний сценарій.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне роз'яснив слова президента Макрона і пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України не братимуть участі в бойових діях, а можуть бути залучені до розмінування, кіберзахисту, виробництва зброї на місці тощо.

Водночас пізніше, 29 лютого, президент Франції Емманюель Макрон уточнив, що кожне його слово про війну в Україні є “зваженим і продуманим”.

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