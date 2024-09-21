У Франції почалися десятки протестів проти Макрона та нового прем’єра

У Франції 21 вересня відбулися масові демонстрації проти політичного рішення президента Еммануеля Макрона, який призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром, ігноруючи результати виборів до Національної асамблеї.

Про це пише Franceinfo.

Акції протесту організували профспілки, студентські та екологічні організації, а також ліві політичні сили, передусім "Нескорена Франція".

Вони звинувачують Макрона в тому, що він відмовився призначати прем’єр-міністром представника об’єднаної лівої коаліції, яка здобула найбільшу кількість депутатів у Національній асамблеї після дострокових виборів на початку липня.

Мітинги, зокрема, уже проходять у Бордо, Марселі та Парижі. В останньому організатори заявляли про участь від 20 до 40 тисяч людей, але наразі офіційного підрахунку учасників немає.

Протести у Франції / Фото: Associated Press

Протести у Франції / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Макрон призначив найстарішого прем'єр-міністра в історії сучасної Франції. 73-річний політик-консерватор Мішель Барньє представляє правоцентристську партію Les Républicains.

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