У Франції почалися десятки протестів проти Макрона та нового прем’єра

У Франції тривають масові демонстрації проти політичного рішення президента Еммануеля Макрона щодо нового прем'єра.
У Франції 21 вересня відбулися масові демонстрації проти політичного рішення президента Еммануеля Макрона, який призначив Мішеля Барньє прем'єр-міністром, ігноруючи результати виборів до Національної асамблеї.
Про це пише Franceinfo.
Акції протесту організували профспілки, студентські та екологічні організації, а також ліві політичні сили, передусім "Нескорена Франція".
Вони звинувачують Макрона в тому, що він відмовився призначати прем’єр-міністром представника об’єднаної лівої коаліції, яка здобула найбільшу кількість депутатів у Національній асамблеї після дострокових виборів на початку липня.
Мітинги, зокрема, уже проходять у Бордо, Марселі та Парижі. В останньому організатори заявляли про участь від 20 до 40 тисяч людей, але наразі офіційного підрахунку учасників немає.
Нагадаємо, Макрон призначив найстарішого прем'єр-міністра в історії сучасної Франції. 73-річний політик-консерватор Мішель Барньє представляє правоцентристську партію Les Républicains.
Читайте також: