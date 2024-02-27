У Франції пояснили пропозицію Макрона "направити війська до України"

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне роз'яснив слова президента Макрона про те, що Париж може відправити війська до України.

Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну, яке запропонував раніше Еммануель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.

Про це пише Reuters.

Французький міністр під час спілкування в парламенті пояснив, що Париж "повинен розглянути нові дії на підтримку України".

"Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій", – сказав Сежурне.

Він додав, що "нічого не можна виключати", адже це "було і залишається сьогодні позицією президента Республіки".

Нагадаємо, на Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. Це питання час від часу з'являється в інформаційному просторі. Але 26 лютого під час зустрічі у Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому введення західних військ до України — цілком реальний сценарій.

“Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну”, — зазначив він.

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