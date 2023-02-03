У Франції суд утретє переніс розгляд справи українського олігарха-втікача Жеваго

Суд французького міста Шамбері втретє переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та політика Костянтина Жеваго, якого заарештували у Куршевелі наприкінці грудня на запит ДБР. Засідання заплановане на 16 березня.

Про це пише видання Le Dauphiné libéré.

Наголошується, що французьке міністерство юстиції та Слідча палата запросили додаткові документи від української сторони, які наразі не надійшли.

"Документи надійшли занадто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому слухання перенесли на 16 березня", - йдеться у повідомленні.

До слова, Жеваго залишається на волі під наглядом суду.

Суд погодився звільнити Костянтина Жеваго під заставу 5 січня. Тоді ж було перенесено на 19 січня слухання щодо екстрадиції політика, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Потім слухання перенесли на 2 лютого за клопотанням захисту та прокурорів через затримку у перекладі документів, а також страйк транспортників у Парижі, який завадив адвокатам Жеваго з'явитися на слухання.

Нагадаємо, Жеваго повідомили про підозру у вчиненні розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси і кредит", яка завдала шкоди інтересам держави та вкладників банку. Наразі накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Видання Forbes Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. Був народним депутатом 3, 4, 5, 6, 7 та 8 скликань.

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