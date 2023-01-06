У Франції суд відпустив українського олігарха-втікача Жеваго під заставу в 1 мільйон євро

Суд погодився звільнити Костянтина Жеваго під заставу незадовго до слухання про його екстрадицію до України.

У четвер, 5 січня, суд у Франції вирішив випустити під заставу українського екснардепа, мільярдера Костянтина Жеваго перед слуханням у справі про його екстрадицію до України, що заплановано на 19 січня.

Як повідомляє Reuters, Жеваго заявив у суді, що нічого поганого не робив і не повинен бути екстрадований.

"Я вперше сиджу у в'язниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я цього не заслуговую. Я прошу вашого дозволу покинути в'язницю до наступного слухання, і я зроблю все, про що ви просили ", - сказав він.

Суд у Шамбері на сході Франції погодився звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро.

У чому підозрюють Жеваго

У ДБР нагадали, що Жеваго повідомили про підозру у вчиненні розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси і кредит", яка завдала шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Наразі накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції підприємств бізнесмена на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з Жеваго. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року були арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень. Їх передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Хто такий Костянтин Жеваго

Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Видання Forbes Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. Був народним депутатом 3, 4, 5, 6, 7 та 8 скликань.

2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". 3 грудня 2019 року Костянтина Жеваго було оголошено в міжнародний розшук. Останні три роки він не зʼявляється в Україні.

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