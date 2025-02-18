У Франції вважають, що союз Путіна та Трампа може призвести до війни в Європі

Прем'єр Франції вважає, що альянс між Путіним і Трампом може привести до серйозної політичної нестабільності в Європі та на світовій арені.

Конфлікт між Росією та США може призвести до війни на європейському континенті через можливий союз двох лідерів.

Про це розповів Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру пише BFMTV.

"Вперше з 1945 року війна може прийти на європейську землю, до нас. Ми знаходимося в ситуації 1930-х років, коли на нас насувалися айсберги, і зустріч у Парижі на Єлисейському палаці не змогла їх відштовхнути", — заявив прем'єр-міністр, маючи на увазі зустріч цього понеділка між кількома європейськими лідерами, організовану Еммануелем Макроном для обговорення питань безпеки на континенті", - сказав він.

Байру заявив, що Європа стає маргіналізованою на власній території через альянс між Путіним і Трампом. Він охарактеризував цей альянс як немислимий і небезпечний для континенту.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом з тим у Москві наголошують, що прагнуть "досягти своїх цілей в Україні".

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