У Франції засудили чоловіка, який вдарив Макрона: він не розкаявся

Суд заборонив йому мати зброю протягом п'яти років.

Суд засудив Дамьена Тарелі, який вдарив президента Франції Еммануеля Макрона, до чотирьох місяців в'язниці.

Про це інформує телеканал BFMTV.

Він відправиться відбувати покарання відразу ж.

Також протягом двох років він зобов'язаний працювати або проходити навчання, а також отримувати психологічну допомогу і не робити нових правопорушень. Також суд заборонив тарелі мати зброю протягом п'яти років, займати державні посади протягом такого ж періоду. Крім того, на три роки напав на президента Франції позбавлений громадянських прав.

Також читайте Чоловік дав ляпаса президенту Франції Макрону: відео моменту

На суді він визнав, що дав Макрона ляпас, але не розкаявся в своїх діях.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 18 місяців тюремного ув'язнення. У сторін є 10 днів на те, щоб оскаржити вердикт.

Інцидент стався під час візиту лідера Франції в школу гостинності Дром. На одному з відео видно, як Макрон вітається з людьми, потискуючи руки, а потім отримує ляпаса від одного з чоловіків.

Сам президент Франції Еммануель Макрон прокоментував інцидент з ударом по обличчю. "Цей інцидент я вважаю одиничним фактом. Це не повинно відвертати увагу від інших важливих проблем, що стосуються більшості", — заявив глава Франції.

Новини світу: Макрон отримав ляпаса під час візиту на південний схід Франції

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання