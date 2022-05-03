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У Франції заявили про посилення напруженості в Придністров'ї

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У Франції заявили про посилення напруженості в Придністров'ї

ТСН.ua

Бойові дії в Придністров'ї зупинилися у 1992 році, але російські військові досі там перебувають.

Через війну в Україні ситуація в Придністров’ї стає більш напруженою.

Про це міністерство закордонних справ Франції заявило у низці твітів у сервісі мікроблогів Twitter. 

“Молдова особливо піддається наслідкам війни в Україні, зокрема з посиленням напруженості в Придністров'ї. Франція підтримує стабільність, суверенітет та територіальну цілісність Молдови”, - йдеться у заяві зовнішньодипломатичного відомства. 

Французькі дипломати нагадують, що регіон Придністров’я спробував відокремитися від Молдови в ще 1990 році і проголосив себе незалежним у якості Придністровської Молдавської Республіки після збройного конфлікту в 1992 році.

© commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

В реальності вона не визнається міжнародною спільнотою. Бойові дії на цій території припинилися з 1992 року, але російські військові все ще перебувають там, попри зобов’язання Росії вивести їх. 

“Міністр (Жан-Ів Ле Дріан - ред.) нагадав, що підтримка Молдови з боку Франції у визначений спосіб триватиме, в продовження його березневого візиту до Кишинева, та на основі Платформи підтримки Молдови, у якій ми співголовуємо з Німеччиною і Румунією”, - резюмували у МЗС Франції.

Нагадаємо, що росіяни можуть активізувати війська невизнаного Придністров'я. Фронт це не змінить. Але додаткова напруга, якщо там з'явиться велика кількість російських військ, може відбутися. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. 

Раніше повідомлялося, що у Придністров'ї російська пропаганда поширює брехню про загрозу з боку України.

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