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У Франції зробили пропозицію щодо надання розвідданих Україні

У Франції зробили пропозицію щодо надання розвідданих Україні

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню / Фото: Associated Press

Франція готова надавати Києву розвіддані.

Франція запропонувала Україні свої розвіддані після того заяви Сполучених Штатів.

Про це повідомило видання France24.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна готова надавати Києву необхідну інформацію.

"Франція пропонує Україні розвідувальні дані, заявив у четвер міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США припинили обмін розвідданими та постачання зброї Україні.

Згодом стало відомо, якими саме розвідданими США продовжують ділитися з Україною.

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