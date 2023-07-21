У Франції зробили заяву про військову підтримку Китаєм Росії

Китай може надавати військову допомогу агресорці Росії у загарбницькій війні проти України. Зокрема, йдеться про постачання військового обладнання.

Про це пише CNN з посиланням на радника президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна.

Політика запитали, чи бачив Захід докази того, що КНР якимось чином озброює Росію у війні в Україні. Він відповів: "Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили".

Відповідаючи на запитання про те, чи постачає Пекін зброю, Бонн сказав: "Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він постачає значні військові потужності до Росії".

Зазначається, що Бонн мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу. Наприклад, шоломи і бронежилети. Разом з тим політик наголосив, що Пекіну не слід постачати зброю та надавати економічну підтримку РФ.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - сказав Бонн.

Китай запевняє, що він є нейтральною стороною у "конфлікті" Україні -так Пекін називає війну. Н ещодавно глава КНР зробив нову заяву щодо війни в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, очільник MI6 Річард Мур заявив, про "абсолютну причетність" Китаю до війни РФ. За його словами, причетність Пекіна проявляється в дипломатичній підтримці Кремля, а також перекладанні провини за початок війни на НАТО.

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