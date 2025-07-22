У Франції прокоментували 50-денний ультиматум Трампа Путіну

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Ультиматум президента США Дональд Трамп диктатору РФ Володимиру Путіну про 50-денний термін для укладення перемир'я свідчить про те, що він "обрав свою сторону".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва 21 липня, повідомило "Суспільне".

За словами Барро, американський лідер неодноразово висловлював про своє бажання миру. Україна ще п'ять місяців тому погодилася на пропозицію Трампа про безумовне 30-денне припинення вогню. Натомість Москва від цього ухиляється. Ба більше - росіяни лише посилюють свої атаки на Україну, наголосив очільник МЗС Франції.

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"Інтенсивність ударів РФ зросла вп'ятеро відтоді, як Україна погодилася на американську пропозицію про припинення вогню. Тож це рішення американського президента, очевидно, є дуже гарною новиною", – зазначив французький міністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розчарувався в диктаторі РФ. Він формує нову лінію щодо Кремля та поставив 50-денний термін РФ для укладення угоди про мир. Інакше - вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку.

Як повідомлялося, тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликав до «50-денного ривка» з озброєння України, аби змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Дата публікації 17:05, 21.07.25 Кількість переглядів 32 Трамп зустрінеться з Путіним у Китаї? Цього не очікував ніхто