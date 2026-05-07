У Франції розгорівся скандал через портрет Макрона: що відомо

Макрон / © Associated Press

Мер французького міста Сен-Дені Балі Багайоко опинився в центрі політичної суперечки після того, як зняв зі свого кабінету портрет президента Франції Еммануеля Макрона. Його закликали переглянути рішенн й повертати світлину, але він відмовився.

Як повідомляє BFM, префект департаменту Сен-Сен-Дені направив офіційного листа з вимогою переглянути це рішення. Він вважає, що цей символ має «об’єднувати громадян незалежно від політичних поглядів».

«Розміщення портрета президента в меріях не є юридичним обов’язком, але це усталена санкціонованою республіканською традицією», — йдеться в позиції префектури.

Сам Багайоко наполягає, що не порушує закон і діє свідомо.

«Цей лист не має підстав. Ми діємо в межах закону і повністю це беремо на себе», — заявив він, коментуючи вимогу влади.

Водночас він пояснив свою позицію політичними мотивами, зазначивши, що портрет залишиться прибраним доти, доки держава, на його думку, не виконає своїх зобов’язань перед мешканцями міста.

Ще у квітні журналісти помітили, що портрет Еммануеля Макрона, знятий зі стіни, був перевернутий догори дриґом у кутку кабінету нового мера міста. Багайоко пояснив, що це був «символічний жест». Він пояснив, що вирішив залишити президентський портрет догори ногами, «доки Республіка не зможе виправити нерівність».

Як відомо, мер Сен-Дені проводить кампанію за обрання Жан-Люка Меланшона 2027 року. Він каже, що чекає на «прихід радикальних лівих та нового президента».

Раніше йшлося про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планує залишатися в політиці після завершення свого другого президентського терміну у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не займатимусь нею після», — наголосив Макрон. За словами французького лідера, політика не була його професійним шляхом до обрання президентом, а участь у ній він розглядав як спосіб реалізувати власні ідеї та впливати на розвиток країни. Макрон також підкреслив, що головним викликом наприкінці каденції є збереження вже досягнутих результатів і продовження реформ у Франції та Європі.

