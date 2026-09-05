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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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149
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У Франції спалахнув скандал через Україну: французька «подруга Путіна» шокувала заявою — деталі

Ле Пен хоче «перекрити кран» допомоги Україні, але її опонент у передвиборчих перегонах кинув їй виклик.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Марін Ле Пен

Марін Ле Пен / © Associated Press

Кандидатка у президенти Франції, «подруга Путіна» Марін Ле Пен налаштована у разі перемоги на виборах зупинити допомогу Україні. Втім, її опонент, колишній прем’єр Едуар Філіпп обіцяє цього не допустити.

Про це свідчать дописи Ле Пен та Філіппа у Мережі Х.

Приводом до суперечки стала заява віцепрезидента «Національного об’єднання» Луї Аліо про те, що Ле Пен хоче «перекрити кран» фінансової та військової допомоги Україні.

Експрем’єр, а нині кандидат у президенти від правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп розкритикував ультраправих за цю позицію. З його слів, «перекрити кран» Україні — означає «служити Росії».

«Ослаблення України, якого прагне Марін Ле Пен, становить загрозу безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти», — заявив політик.

Ле Пен різко відповіла Філіппу і накинулася на нього зі звинуваченнями, назвавши його роботу в уряді «жалюгідними». Окрім того, вона нагадала, що у період його прем’єрства «фюрера» Володимира Путіна приймали у Версальському палаці та у форті Брегансон.

«Від моменту російської агресії проти України я закликаю Францію скликати велику конференцію за мир, щоб сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню цієї жахливої війни, яка, нагадаю, вже забрала життя двох мільйонів людей — чого вам не вдалося ані відстояти, ані домогтися», — заявила лідерка ультраправих.

Філіпп не забарився із відповіддю і звинуватив Ле Пен у надмірній прихильності до Кремля. З його слів, після початку великої війни стало зрозуміло — «є диктатор-агресор і демократія, яка зазнала агресії».

«Ставити їх на один рівень — не дипломатія, це злочинна слабкість. Ви виступили проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви. Якби вас обрали, Україну вже давно б покинули. Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв’язки з Росією», — наголосив політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив: хоче, щоб Європа повернула гроші за допомогу Україні. Йдеться про попередню підтримку експрезидента Джо Байдена. Водночас очільни Білого дому заперечив, що американські військові запаси виснажилися через війну в Ірані. Мовляв, зараз США накопичують озброєння для себе.

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