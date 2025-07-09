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У Франції відповіли на одну з головних вимог Кремля щодо України
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що демілітаризація України — це “червона лінія”, яку Париж ніколи не перетне.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що пропозиція Росії про демілітаризацію України є абсолютно неприйнятною.
Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Valeurs actuelles напередодні зустрічі країн так званої “коаліції охочих”.
За словами Лекорню, ситуація на фронті в Україні залишається “стабільною, але напруженою”. Водночас, коментуючи останні сигнали з боку Москви щодо можливості завершення війни лише за умов демілітаризації України, він підкреслив: така умова — неприйнятна для Парижа.
“Наша абсолютна червона лінія — це демілітаризація України. Ми повинні бути послідовними. Ми не можемо відмовити Україні у вступі до НАТО і водночас змиритися з тим, що в неї більше немає армії. Українці повинні мати можливість забезпечити власну безпеку”, — наголосив Лекорню.
Міністр оборони також підкреслив, що без здатної до оборони України важко говорити про стабільність у всьому регіоні.
Крім того, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС готується ввести проти Росії найпотужніші санкції з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.