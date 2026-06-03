У Франції заявили про можливу появу винищувачів Rafale в Україні: чи реально це найближчим часом

Rafale / © defence-ua.com

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Посол Франції у Швеції Тьєррі Карльє заявив, що французькі винищувачі Mirage 2000-5 та Rafale можуть «скоро прибути» до України. Його слова пролунали на тлі очікуваної угоди Києва і Стокгольма щодо закупівлі шведських винищувачів JAS 39 Gripen.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Дипломат привітав Україну та Швецію з майбутнім посиленням української авіації і зазначив, що разом із Gripen французькі Mirage 2000-5 та Rafale допоможуть Повітряним силам України «перемогти в небі».

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Згадка про Mirage 2000-5 виглядає логічною. Франція вже передала Україні три такі літаки, один із яких був втрачений, і планує передати ще кілька винищувачів зі складу власних Повітряних сил. Крім того, Париж веде переговори з Афінами щодо можливого передання Україні ще 10 Mirage 2000-5 зі складу грецької авіації.

Натомість заява про можливе швидке прибуття Rafale викликає більше запитань. Наразі відомо лише про плани України закупити до 100 таких французьких винищувачів. Однак навіть у разі підписання твердої угоди швидких поставок нових Rafale очікувати складно.

Причина — велике завантаження виробника Dassault Aviation. Портфель замовлень на Rafale вже налічує сотні літаків, а темпи виробництва залишаються обмеженими: 2025 року компанія виготовила 26 винищувачів, а 2026 року планує випустити 28.

За таких умов перші нові Rafale для України у разі замовлення можуть з’явитися не «скоро», а вже у віддаленій перспективі — орієнтовно у 2030-х роках. Подібна ситуація і зі шведськими Gripen: перші нові літаки Україна може отримати лише близько 2030 року, тоді як частина виробництва в майбутньому має бути локалізована в Україні.

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Єдиний сценарій, за якого Rafale могли б швидко потрапити до України, — передання вживаних літаків зі складу Повітряних сил Франції. Такий варіант офіційно не оголошувався, але теоретично можливий. Раніше саме за такою схемою Франція продавала Rafale Греції та Хорватії.

Водночас цей сценарій має обмеження. Французькі військові вже заявляли про потребу мати більший парк винищувачів, ніж нині. Крім того, Париж досі передавав Україні Mirage 2000-5 у доволі помірній кількості, що може свідчити про обережність у питанні передачі авіації.

Попри це, Франція вже створювала несподіванки у питанні бойових літаків для України. Передача Mirage 2000-5 відбулася після тривалих офіційних заперечень такої можливості, тому повністю виключати появу Rafale в українському небі не варто.

Раніше повідомлялося, що винищувачі Gripen можуть допомогти значно відсунути російську авіацію від кордону України та знизити загрозу ударів КАБами.

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Ми раніше інформували, що Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їх використання.

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