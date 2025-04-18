У Франції заявили про успіх після зустрічі представників ЄС, України та США у Парижі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустрічі у Парижі 17 квітня за участю представників Євросоюзу, України та США дипломатичним успіхом його держави.

Про це очільник французького МЗС заявив у ефірі LCI.

«Це дипломатичний успіх Франції, тому що вперше американці, українці та європейці сіли за один стіл», — сказав Барро після паризької зустрічі.

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Міністр акцентував, що ці зустрічі були дуже важливими, адже «йдеться про рух до нашої спільної мети: миру».

«А для того, щоб це сталося, ми повинні продовжувати діалог. Американці прагнуть закінчити цю війну», — сказав Барро, додавши, що американці «слухають» і хочуть припинення вогню.

Нагадаємо, 17 квітня у Парижі відбулася перша зустріч представників України з іноземними партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки. Учасниками зустрічі були представники держав-членів «коаліції охочих», зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії, а також США.