У Франції закликали задушити РФ санкціями після жахіття у Сумах

Жан-Ноель Барро / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін продовжує цілити по цивільному населенню, влаштувавши масове вбивство в Сумах у Вербну неділю, тож ЄС та США мають накласти на РФ «найжорсткіші санкції» та змусити до переговорів.

Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС в Люксембурзі, передає «Укрінформ».

«Цими вихідними жахіття в Україні досягло свого апогею разом із масовим вбивством у Вербну неділю. У місті Суми безневинне цивільне населення двічі стало мішенню для ракет Путіна. Це ще раз демонструє, якщо комусь це ще потрібно було доводити, зневагу Путіна до цивільного населення та до норм права ведення війни», — сказав Барро.

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Він також нагадав, що Україна вже понад місяць як погодилась на режим припинення вогню, водночас РФ абсолютно не збирається рухатися у цьому напрямку.

«Тому його (Путіна — ред.) необхідно змусити до цього. Саме тому я закликаю Європейський Союз запровадити найжорсткіші санкції проти Росії, щоб задушити її економіку та завадити їй продовжувати військові дії», — додав Барро.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали потужного ракетного удару по центру Сум, міста, розташованого за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Цей напад, що стався у Вербну неділю, забрав життя щонайменше 34 людей, зокрема двох дітей, і залишив десятки поранених.

У МЗС Польщі заявили, що Путін насміхається з Трампа, завдаючи ударів по Україні.