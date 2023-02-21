У ФСБ розповіли, чи були гарантії безпеки Байдену перед його візитом до Києва

Російська Федерація не надавала жодних гарантій безпеки президентові США Джо Байдену перед його візитом до Києва у понеділок, 20 лютого.

Про це заявив директор ФСБ Росії Олександр Бортніков, пишуть ЗМП РФ.

"США дійсно інформували Росію про візит Байдена до Києва – по дипломатичній лінії. Гарантій його безпеки ми не давали", - заявив він.

Приїзд Джо Байдена до Києва

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер скористався потягом, аби добратися з Польщі до України. Після приїзду Байдена в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях.

Президент США на брифінгу анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Російські пропагандистські в істериці заявили, що візит Джо Байден відбувся нібито тому, що Росія "дала гарантії безпеки" для його візиту.

Як писало Associated Press, адміністрація Джо Байдена перед візитом глави Білого дому до Києва контактувала з російською стороною, аби "гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б привести дві ядерні країни до прямого конфлікту".

Як відомо, під час візиту до України президента США Джо Байдена супроводжувала лише невелика команда – кілька найближчих помічників, медики, фотограф і охоронці.

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