У Гаазі почали розслідування воєнних злочинів Росії проти України

У Гаазі почали розслідування воєнних злочинів Росії проти України

Там підтвердили ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць розпочав розслідування воєнних злочинів Росії проти України

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан підтвердив, що розслідування можливих військових злочинів, скоєних Росією, розпочалося, пише BBC.

"Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та вони стануть основою розслідування", - заявив головний прокурор ICC.

Нагадаємо, Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

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