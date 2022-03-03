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У Гаазі почали розслідування воєнних злочинів Росії проти України

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У Гаазі почали розслідування воєнних злочинів Росії проти України

Associated Press

Там підтвердили ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць розпочав розслідування воєнних злочинів Росії проти України

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан підтвердив, що розслідування можливих військових злочинів, скоєних Росією, розпочалося, пише BBC. 

"Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та вони стануть основою розслідування", - заявив головний прокурор ICC.

Нагадаємо, Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. 

Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс назвав декілька сценаріїв, які чекають на Путіна.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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