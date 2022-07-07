У генштабі Білорусі пригрозили Польщі ударами по "центрах ухвалення рішень" та інфраструктурі

За його словами, у разі реалізації Заходом якихось задумів, саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників", – зробив заяву Косигін у с тилі російської пропаганди.

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Він також поділився вигадками про те, окремі польські політики хочуть ініціювати "повернення так званих споконвічно польських земель, які мають на увазі західні регіони України та Білорусі".

Генерал також сказав, що начебто Вашингтон і Брюссель планують у найкоротші терміни угруповання військ "для їх можливого застосування на відповідних операційних напрямках, а також всебічного забезпечення їхніх дій. По суті, це є підготовкою до ведення воєнних дій на східному напрямі".

"У разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури. Як вже неодноразово говорив глава держави, відповідь буде миттєвою, саме по них будуть завдані удари, якщо тільки вони спробують розмовляти з нашою державою з позиції сили", – пригрозив Косигін.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до максимальної інтеграції із Росією.

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