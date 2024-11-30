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У Генштабі ЗСУ спростували чутки про зниження мобілізаційного віку - ЗМІ

У Генштабі ЗСУ спростували чутки про зниження мобілізаційного віку - ЗМІ

ЗМІ пишуть, що Генштаб спростував чутки про намір знизити мобілізаційний вік

Джерело повідомило, що наразі ЗСУ спростували заяви щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про обговорення зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років.

Про це повідомило джерело hromadske у Генштабі ЗСУ.

Співрозмовник зазначив, що в Генеральному штабі Збройних сил України жодного разу не велися обговорення або розмови щодо зниження мінімального віку для мобілізації.

Зараз в Україні мобілізація здійснюється серед осіб віком від 25 до 60 років. Цей вік було знижено з 27 років півроку тому, коли президент Зеленський підписав відповідний закон, ухвалений парламентом ще в 2023 році.

Іноземні ЗМІ писали раніше, що адміністрація президента США Джо Байдена рекомендує Україні знизити мобілізаційний вік до 18 років, аби швидко збільшити чисельність армії. Також радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко зазначав, що американські політики тиснуть на Зеленського, аби мобілізувати громадян віком від 18 до 25 років.

У той же час президент України запевняв, що не планує знижувати мобілізаційний вік, оскільки це вважається наразі небезпечним кроком для країни. Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що союзники іноді піднімають питання про зниження віку призову, але не чинять на Україну серйозного тиску з цього питання.

Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ повідомляли, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена нібито закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

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