У Грузії опублікували відео із Саакашвілі у вантажівці зі сметаною

Кадри перетину кордону експрезидентом Грузії транслював провладний телеканал.

У п’ятницю, 22 жовтня, грузинський телеканал "Імеді" у своєму сюжеті опублікував відео, на якому експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі на шляху до Грузії розповідає, що його нібито викрали. Запис зроблено у вантажівці з молокопродуктами, зокрема, зі сметаною на мобільний телефон політика.

На опублікованому відео Саакашвілі розповідає, що його нібито викрали і він не знає, спецслужби якої країни стоять за цим.

У сюжеті йдеться про те, що політик, напевно, в такий спосіб готував інсценування на той випадок, якщо не зможе потрапити в Грузію.

Як повідомляє портал "Грузія онлайн", адвокат Саакашвілі Бека Басілая заявив, що поява відео з телефону Саакашвілі в програмі "Імеді" означає, що його туди передала прокуратура, при цьому не підтвердивши і не спростувавши, що відео справжнє.

Тим часом на сторінці Міхеїла Саакашвілі у Facebook з’явився його коментар на опубліковані кадри. “Замість поширення моїх жартівливих відео з різних екзотичних місць, рекомендую ′′уряду′′ і категорично вимагаю привести мене до свого “суду”, щоб грузинські громадяни та міжнародна спільнота почули правду про все від мене. Чи ви найбільше боїтеся правди?” - йдеться в дописі в соцмережі.

Нагадаємо, що в середу, 20 жовтня, грузинська прокуратура висунула експрезиденту Грузії Михеїлу Саакашвілі, який повернувся на батьківщину після 8 років відсутності, звинувачення в незаконному перетині кордону.

Раніше Міхеїл Саакашвілі мотивував своє рішення повернутись до Грузії тим, що має намір взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте, на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту політик оголосив голодування і називає себе політв’язнем.





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