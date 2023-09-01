У Грузії партія влади оголосила про початок процедури імпічменту президентки: що сталося

Партія влади у Грузії "Грузинська мрія" оголосила про запуск процедури імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі. До цього прийшли через її поїздку до Європи, яку не погодив уряд.

Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Ехо Кавказу".

"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 парламентаріїв, і тому без голосів радикальної опозиції він не має перспективи виконання. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії", – сказав він.

За словами Кобахідзе, Зурабішвілі буцімто порушила конституцію. Адже глава держави може здійснювати представницькі функції у зовнішній політиці лише за згодою уряду. До слова, в уряді заявляли, що не схвалили поїздки Зурабішвілі до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

До слова, грузинська президента 31 серпня зустрілася у Берліні з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, а 1 вересня у неї запланована зустріч у Брюсселі з головою Євроради Шарлем Мішелем. В адміністрації грузинського президента заявили, що Зурабішвілі розпочинає зустрічі з європейськими лідерами "на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС".

Кобахідзе вважає, що візити президента є "контрпродуктивними" і можуть стати на заваді отриманню Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС. Він оголосив, що найближчим часом буде зібрано підписи членів парламентської більшості, а подання про процедуру імпічменту скеровано до Конституційного суду. Суд має протягом місяця підготуватися до висновку, після чого питання розглянуть в парламенті.

Нагадаємо, уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки на наступні пів року, більшість з них – до Європи.

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