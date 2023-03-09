У Грузії протистояння учасників акції протесту та спецназу триває: демонстранти не збираються йти (фото, відео)

У Тбілісі о 4:30 ранку за місцевим часом продовжується акція протесту.
Декілька тисяч присутніх не йдуть з проспекту Руставелі і чекають вранці велике підкріплення з різних міст Грузії.
Про це повідомляє Telegram-канал "Микола Левшиць".
Попри температуру +3°, активісти підтримують один одного і допомагають зігрітися. Збудували імпровізовані барикади. На проспекті дуже багато молоді.
Спецназ періодично підступає, обливає водою з водометів, закидає натовп сльозогінним газом та затримує протестувальників.
При цьому більшість учасників розходиться не планує і акція проти закону про іноземних агентів продовжується.
На проспекті Руставелі перевернули та підпалили машину спецслужб МВС.
Нагадаємо, що в Грузії мітингувальники скандують на адресу спецназу "Російські" і роблять огорожі зі сміттєвих баків та лавок.
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