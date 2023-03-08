У Грузії розігнали протест перед будівлею парламенту: люди залишилися за барикадами

Спецзагони повністю зайняли територію, що прилягає до парламенту Грузії.

У Тбілісі спецпідрозділи повністю зайняли територію, що прилягає до парламенту Грузії.

Про це пише «Ехо Кавказа» із посиланням на «ІнтерпресНьюс».

Силовики розігнали громадян, які перебували перед будинком парламенту, використовуючи водомет і сльозогінний газ, і розмістилися на частині проспекту Руставелі.

Раніше співробітники спецзагонів також водометами та сльозогінним газом розігнали протестувальників на вулицях, прилеглих до парламенту, як на вулиці Чичинадзе, так і на вулиці 9 квітня, і зайняли обидві сторони законодавчого органу.

Учасників акції безпосередньо на прилеглій до парламенту території більше немає, але вони, як і раніше, залишаються за барикадами спецсил.

Учасники протесту відходять до провулок, пишуть місцеві Telegram-канали. Тим часом машини із силовиками продовжують прибувати до центру міста.

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Протести у Грузії: що сталося

Нагадаємо, що раніше в Грузії поліція почала затримувати учасників акції протесту. Повідомляється про кількох затриманих.

Раніше ми писали про те, чому зібрався обурений натовп у Тбілісі і до чого тут Росія.

Додамо, що в Грузії спалахнули масові протести 7 березня після того, як парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про "агентів іноземного впливу". Протестувальники називають його "російським" і таким, що створює загрозу для євроінтеграції Грузії.

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