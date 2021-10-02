У Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання — омбудсмен

Він не чинив опору під час затримання.

Колишній президент Грузії Міхаіл Саакашвілі оголосив голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

Про це що заявила народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, — пишуть "Новини-Грузія".

Саакашвілі був затриманий в Тбілісі після того, як вісім років не був на батьківщині, зустрівся з омбудсменом в пенітенціарному закладі, куди він був поміщений кілька годин тому.

За словами Ломджарія, у Михайла Саакашвілі немає особливих скарг на здоров'я. Він також повідомив, що сам відчинив двері квартири поліції і не чинив опору під час затримання.

"Його затримали сьогодні в Тбілісі, в орендованій квартирі, затримала поліція, він був в квартирі один, сила застосована не була", сказала Ломджарія.

"Саакашвілі оголосив голодування. І, як громадянин України, він вимагає зустріч з консулом України", зазначила омбудсмен.

За її словами, голодування Саакашвілі оголосив тому, що не згоден з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками по вже розглянутих в суді справах.

Крім того, колишній президент не захотів говорити про обставини свого приїзду до Грузії, зазначила Ломджарія.

Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.

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