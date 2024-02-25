У ГУР зробили заяву про наміри Придністров'я "приєднатися" до Росії

Депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді, 28 лютого 2024 року, не планують звертатися до Володимира Путін з проханням увійти до складу Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба вважає, що звернення до Росії про анексію регіону, ймовірно, буде ухвалено на цьому з'їзді.

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