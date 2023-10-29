У ХАМАСі готові відпустити російських заручників: дивляться на РФ як на найближчого друга

Палестинський рух ХАМАС отримав від російського МЗС список росіян, які можуть бути серед заручників, шукає їх та готово відпустити.

Про це заявив член політбюро та голова відділу із зовнішніх зв'язків ХАМАС Муса Абу Марзук, - повідомляє російське пропагандистське «видання» РИА Новости.

"Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на Росію як на нашого найближчого друга", — сказав він.

За словами Марзука, загалом у списку вісім імен.

"Щодо мирних громадян, які були взяті і зараз перебувають у Газі, ми до них ставимося як до гостей. Зараз ми шукаємо тих людей. Це складно, але ми шукаємо. І як тільки знайдемо, то відпустимо. Попри складнощі через нинішньої ситуації", - резюмував він.

Нагадаємо, як стало відомо напередодні, у четвер, 26 жовтня, до Москви прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС, бойовики якої 7 жовтня здійснили терористичну атаку на Ізраїль із Сектора Гази.

Напад ХАМАСу на Ізраїль: яка ситуація

Вночі 27 жовтня Ізраїль направив танки й війська до Сектора Гази у межах другого рейду. Ізраїльська армія завдала ударів по бойовиках та об'єктах ХАМАСу.

Армії Штатів та Південної Кореї цього тижня провели спільні військові навчання з бойовими стрільбами, щоб відточити свої навички протистояти загрозам "у стилі ХАМАС" з боку небезпечного сусіда Сеулу - Північної Кореї.

Також Сполучені Штати оберуть час та спосіб відповіді на атаки на американські бази на Близькому Сході.

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