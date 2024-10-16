У Харківській області посилять евакуацію з Куп’янщини та Ізюмщини

234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня.

Російські окупанти загострюють ситуацію на Куп’янському напрямку.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в ефірі «Єдиних новин».

Лише впродовж останньої доби загарбники здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника. Аби убезпечити жителів Куп’янської міської територіальної громади під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.

"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", - зазначив Олег Синєгубов.

Крім того, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.

"В громаді системно ведеться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця. Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади", - додав Олег Синєгубов.

Охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

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Додамо, рятувальники Донеччини продовжують щоденно забезпечувати водою мешканців прифронтових населених пунктів.

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