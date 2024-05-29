У Харківській ОВА спростували нову хвилю фейків про відсутність керівництва області

Чергова хвиля ІПСО від противника: інформаційні атаки, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, підриву довіри до органів влади та ЗСУ — тривають.

Про що раніше вже інформувала Харківська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.



Збільшилась кількість ворожих фейків, як і про начебто відсутність керівництва області на місцях, незбудовані фортифікаційні споруди, прорив росіян на лінії фронту. Водночас шахраї від імені Харківської ОВА оголошують про фейкові «збори» начебто на підтримку ЗСУ.



Викладена інформація про запит на зниження мобілізаційного віку до 17 років — не відповідає дійсності та є черговим ворожим ІПСО.



"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не піддавайтеся ворожим провокаціям. Противник і надалі намагатиметься роз‘єднати наше суспільство. Тримаємо стрій. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти придумали новий фейк про нібито підготовку до "мобілізації" школярів 2008 року народження.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.