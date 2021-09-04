У Харкові від 11 вересня стартує процес виборів наступника Кернеса

У Харкові від 11 вересня стартує процес виборів наступника Кернеса

Вибори Харківського міського голови відбудуться, за рішенням Верховної Ради, 31 жовтня.

Харківська міська виборча комісія ухвалила постанову про початок процесу позачергових виборів Харківського міського голови від 11 вересня.

Відповідну постанову опублікувала Харківська міська рада.

"Оголосити з 11 вересня 2021 року початок виборчого процесу позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області, призначених на 31 жовтня 2021 року", - йдеться у документі.

Нагадаємо:

30 серпня секретар Харківської міськради Ігор Терехов підписав розпорядження про організаційні заходи з підготовки та проведення позачергових виборів Харківського міського голови, які відбудуться, за рішенням Верховної Ради, 31 жовтня. Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.

Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно. Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", якби вибори мера Харкова відбулися в найближчі вихідні, їх би виграв виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов. Терехов також очолює рейтинг довіри.

Терехов також очолює рейтинг довіри. 4 листопада 2020 року Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня. У ніч на 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

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