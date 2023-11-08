У Харкові звільнили першого заступника очільника ОВА Скакуна

У Харківській ОВА звільнили Олександра Скакуна з посади першого заступника начальника Харківської обладміністрації. Скакун обіймав посаду від 18 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОВА.

"Рішення про звільнення першого заступника начальника Харківської ОВА Олександра Скакуна погоджено Офісом Президента, відповідне розпорядження голови Харківської обласної військової адміністрації набуло чинності 7 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов нині має п’ятьох заступників: Євгена Іванова, Віту Ковальську, Олену Логвинову, Романа Семенуху та Михайла Харнама.

Олександр Скакун – колишній працівник СБУ.

Пішов з органів 2016 року. Від 2017 року працював в обладміністрації, яку тоді очолювала Юлія Світлична, на посаді заступника голови.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт 8 листопада подав заяву про відставку з поста – що про нього відомо.

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