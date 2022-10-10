У ході мобілізації в РФ є й випадки "стандартного роздолбайства" - Медведєв

Дмитро Медведєв проспався після чергової пиятики і видав черговий шедевр щодо війни.

Заступник Радбезу Росії Дмитро Медведєв переконаний, що Росія має відповісти на "теракт України" проти Кримського мосту лише прямим знищенням терористів.

Про це він заявив інтерв'ю Надані Фрідріхсон, - пишуть російські пропагандисти з ТАСС.

Також він додав, що у ході мобілізації в РФ є й випадки "стандартного роздолбайства", але головне, що країна об'єдналася;

"Злочин у Куп'янську, відео з яким виклав екскомандир "Азова", який заборонений в РФ і визнаний терористичною організацією, буде розслідуваний", - продовжує переконувати Медведєв.

Мобілізація в Росії

Оголошена кремлівським диктатором Путіним "часткова" мобілізація фактично поглинає невеликі населені пункти віддалених регіонів Росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

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