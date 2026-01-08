У Гренландії пропонують провести переговори з США: що відомо

Гренландія / © Associated Press

Лідер гренландської опозиції Пеле Броберг закликав уряд острова розпочати прямі переговори з Вашингтоном без участі Копенгагена. Така заява пролунала на тлі поновлених спроб президента США Дональда Трампа встановити контроль над стратегічно важливим арктичним островом.

Про це пише Reuters.

Гренландія наразі є автономною територією у складі Королівства Данії, де Копенгаген зберігає за собою право визначати зовнішню та оборонну політику. Пеле Броберг, який очолює партію «Налерак», наголосив, що посередництво Данії лише створює додаткову напруженість у відносинах між Гренландією та Сполученими Штатами. Попри те, що його партія не входить до правлячої коаліції, вона має значну підтримку виборців і виступає за повну незалежність острова.

Як повідомляє видання, опозиція пропонує розглянути варіант угоди про «вільну асоціацію», за якою острів отримував би військову та фінансову допомогу від Вашингтона в обмін на стратегічні права, не стаючи при цьому офіційною територією США.

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт вже прокоментувала цю ініціативу, назвавши прямі переговори без участі Данії неможливими з юридичної точки зору. Вона зазначила, що уряд зобов’язаний поважати закони Королівства та встановлені правила вирішення спільних питань. Водночас вона висловила сподівання на стабілізацію відносин під час майбутньої зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, яка має відбутися наступного тижня.

Зазначається, геополітичний інтерес Вашингтона до Гренландії пояснюється її критичним розташуванням для американської системи протиракетної оборони та багатими покладами мінеральних ресурсів.

Це викликає занепокоєння і в Європі: очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що блок уже обдумує реакцію на випадок реалізації планів США щодо придбання острова. Тим часом посли НАТО в Брюсселі вже погодили необхідність зміцнення безпеки в Арктиці та посилення своєї присутності в регіоні.

Ситуація в самій адміністрації Трампа залишається неоднозначною. Поки держсекретар Марко Рубіо намагається дотримуватися дипломатичного курсу, віцепрезидент Джей Ді Венс підкреслює рішучість Білого дому. В інтерв’ю Fox News він заявив, що президент готовий піти настільки далеко, наскільки це буде необхідно для захисту інтересів Америки в регіоні.

Що відомо про ситуацію в Гренландії

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями.

Водночас Данія, якій належить острів, засудила нові заяви Трампа. Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен наголосила, що США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства.

Дональд Трамп заявив, що інтерес Вашингтона до Гренландії пов’язаний виключно з питаннями національної безпеки, а не з видобутком природних ресурсів.

Проблема в тому, що Гренландія вже належить Данії, і більшість гренландців не хочуть ставати частиною США. Особливо тривожить європейців те, що ця стратегія дуже нагадує імперські підходи Володимира Путіна.