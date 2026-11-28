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Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, 278 народних депутатів підтримали закріплення 64% ПДФО в бюджетах усіх громад, а 284 парламентарі проголосували за збереження коштів реверсної дотації в бюджетах 218 громад.

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«Уряд проігнорував позицію народних депутатів України», — наголосив Слобожан.

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Він також звернув увагу на наслідки такої бюджетної політики для місцевого самоврядування.

«В громадах хочуть забрати все. Це оцінка Держбюджету-2027, схваленого вчора Урядом», — написав виконавчий директор АМУ.

У своєму дописі Слобожан провів паралелі між рішеннями уряду та радянськими практиками вилучення ресурсів у населення.

«Сьогодні, коли будете вшановувати пам’ять жертв Голодомору та слухати промови урядовців — на кшталт “ніколи знову”, згадайте про причини Голодомору: Колективізація = вилучення у громад ПДФО. Продрозкладка = вилучення у громад коштів реверсної дотації. Держбюджет-2027 = закон про п’ять колосків», — написав він.

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Слобожан завершив допис словами: «Радянського союзу нема, а комісари знову в українському уряді. Хто мовчить сьогодні, за тим плакатимуть завтра…»

Нагадаємо, під час підготовки Держбюджету-2027 уряд пропонував залишити в бюджетах громад 60% ПДФО замість 64%. За оцінками Асоціації міст України, це означало б втрату місцевими бюджетами близько 18,2 млрд грн.

Ще одне принципове питання — реверсна дотація. У початковому проєкті бюджету уряд передбачив вилучення 19,2 млрд грн із бюджетів 218 територіальних громад, серед яких 152 сільські та селищні громади.

Асоціація міст України виступає проти такого рішення, наголошуючи, що ці кошти необхідні для забезпечення життєдіяльності громад, фінансування комунальних підприємств, соціальних програм та відновлення інфраструктури після російських атак.

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Особливо гостро проблема стоїть для громад, які втратили значну частину економічного потенціалу через війну. Водночас механізми вилучення реверсної дотації не завжди враховують реальний фінансовий стан територій після руйнування підприємств та скорочення податкових надходжень.

Збереження 64% ПДФО та коштів реверсної дотації було однією з ключових вимог Асоціації міст України під час бюджетного процесу. Попри підтримку відповідних пропозицій більшістю народних депутатів, урядова позиція щодо фінансування місцевого самоврядування залишається предметом гострої дискусії.

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