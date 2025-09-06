- Дата публікації
У ГУР оцінили масштаб підтримки РФ з боку Ірану
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримку агресору Іран надавав у значно більшій мірі.
Підтримка РФ з боку Ірану знизилася з початку війни. Наразі виробництво «Шахедів» має локалізований характер у РФ.
Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» розповів речник ГУР МО Андрій Юсов.
Об’єми іранської допомоги значно впали, якщо порівнювати з минулими роками.
«На перших етапах це було здебільшого іранське виробництво („Шахедів“ — ред.), зараз більш локалізоване», — сказав Юсов.
Є також інформація про передачу іншої номенклатури озброєння.
«Але ми розуміємо, що є обставини й події зовнішньополітичного характеру, І Іран зосереджений більше на своїх проблемах», — завершив Юсов.
Нагадаємо, за даними Reuters, далекобійними ударами України виведено 17% потужності нафтопереробки Росії. У ГУР підтвердили цю інформацію і наголосили, що вона не є прихованою. Всі дані моніторингу відкриті.
Є відомості про кількість уражень, а також — об’єктивна фіксація. Зокрема, самі громадяни РФ охоче публікують кадри, що підтверджують удари.
«Черги на заправках також всі бачать. Що можемо підтвердити з закритих перехоплень тих, що в окремих підрозділах окупантів справді вводиться вже обмеження на паливно-мастильні матеріали», — зазначив речник ГУР МО Андрій Юсов.