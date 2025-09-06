У ГУР оцінили масштаб підтримки РФ з боку Ірану

Співпраця Ірану та Росії

Підтримка РФ з боку Ірану знизилася з початку війни. Наразі виробництво «Шахедів» має локалізований характер у РФ.

Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» розповів речник ГУР МО Андрій Юсов.

Об’єми іранської допомоги значно впали, якщо порівнювати з минулими роками.

«На перших етапах це було здебільшого іранське виробництво („Шахедів“ — ред.), зараз більш локалізоване», — сказав Юсов.

Є також інформація про передачу іншої номенклатури озброєння.

«Але ми розуміємо, що є обставини й події зовнішньополітичного характеру, І Іран зосереджений більше на своїх проблемах», — завершив Юсов.

Нагадаємо, за даними Reuters, далекобійними ударами України виведено 17% потужності нафтопереробки Росії. У ГУР підтвердили цю інформацію і наголосили, що вона не є прихованою. Всі дані моніторингу відкриті.

Є відомості про кількість уражень, а також — об’єктивна фіксація. Зокрема, самі громадяни РФ охоче публікують кадри, що підтверджують удари.

«Черги на заправках також всі бачать. Що можемо підтвердити з закритих перехоплень тих, що в окремих підрозділах окупантів справді вводиться вже обмеження на паливно-мастильні матеріали», — зазначив речник ГУР МО Андрій Юсов.