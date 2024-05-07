У ISW назвали цілі Кремля, який знову "брязкає" ядерною зброєю

Росія знову дістала свою "улюблену" тему погроз застосування ядерної зброї.

Кремль знову активізував свою кампанію з рефлексивного контролю, використовуючи ядерні погрози, щоб контролювати країни Заходу у намірі допомагати Україні захиститись від агресії.

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Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Ця тактика спрямована контролювати дії противника шляхом цілеспрямованої ворожої риторики та інформаційних операцій.

Росія зажди вдається до ядерної риторики та непрямих погроз на тлі важливих політичних рішень країн Заходу щодо допомоги Україні, щоб стримати допомогу, або її зменшити.

Нинішні погрози Кремля повʼязані з неминучим прибуттям західної зброї в Україну. Росія все ще намагається залякати Захід, щоб він не надавав зброю, або затримував її постачання.

Аналітики оцінили як вкрай малоймовірно, що російська ядерна зброя буде використана в Україні, або деінде.

У ISW нагадали, що Росія вже багато раз "брязкала" ядерною зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доручення Путіна провести в Росії навчання з застосуванням нестратегічної ядерної зброї – це спроба підвищити ставки напередодні запланованого саміту миру.

Крім того, ми раніше інформували, що у США відповіли, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації".

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