У Кабміні назвали кращу відповідь України задля запобігання казахського сценарію

Стефанішина наголосила, що Україна - не Казахстан.

Реалізація казахського сценарію, коли в результаті масових протестів країна зазнає військової інтервенції, в Україні неможлива. Щоб не допустити цього наша держава будує внутрішню стійкість, бореться з російською агресією та зберігає міжнародну єдність у засудженні незаконних дій РФ.

Про це заявила віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції у Брюсселі.

"Україна - не Казахстан, безумовно. По суті, кращою відповіддю України є побудова внутрішньої стійкості шляхом перетворень", - зазначила Стефанішина.

З її слів, Україна має потужне громадське суспільство, експертну спільноту, а також сильну опозицію та міжнародну єдність щодо засудження російської агресії на території країни.

"Ми не частина жодних пострадянських структур, які б, як у випадку з Казахстаном, дозволили зовнішню військову інтервенцію на своїй території та захоплення критичної інфраструктури", - наголосила вона.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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